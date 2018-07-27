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الجمعة، 27 يوليه 2018 11:24 م
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القبض على "بلبل وزعبلة" عصابة سرقة التليفونات المحمولة بالمنصورة

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:15 م
القبض على "بلبل وزعبلة" عصابة سرقة التليفونات المحمولة بالمنصورة متهم - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة أجهزة التليفون المحمول.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بتعدد البلاغات أمام مأمور قسم ثان المنصورة بسرقة أجهزة التليفون المحمول من عدد من المواطنين

تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد مطر رئيس مباحث القسم ، وكشفت التحريات أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابى مكون من شخصين الأول يدعى "اسماعيل ا ع" 24 عاما، وشهرته "بلبل"، ومقيم بشارع عشرة، و"السيد ع ال" 40 عاما وشهرته "زعبلة" وبالفحص تبين تورطهما فى 10 وقائع سرقة محرر بهم بلاغات، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 
 
 

 
 
 

 


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