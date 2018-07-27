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الجمعة، 27 يوليه 2018 08:09 ص
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الشرطة الصينية تعتقل رجلا عقب تفجيره قنبلة فى بكين

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:47 ص
الشرطة الصينية تعتقل رجلا عقب تفجيره قنبلة فى بكين عناصر من الشرطة الصينية
بكين /أ ش أ/
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أعلن مكتب الأمن العام فى العاصمة الصينة (بكين)، أن رجلا مشتبها فى قيامه بتفجير عبوة متفجرة فى حى "تشاويانج" فى بكين، بعد ظهر أمس (بالتوقيت المحلي)، تم وضعه رهن الاحتجاز.

وأوضح مكتب الأمن العام فى بكين - فى بيان - أن الرجل، الذى يلقب "جيانج" ويبلغ من العمر 26 عاما من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين، قام بتفجير عبوة مصنوعة من المفرقعات عند تقاطع طريقى "تيانتسه" و"أنجيالو" فى حى "تشاويانج" بالعاصمة بكين، مشيرة إلى أن "جيانج" أصيب فى يده خلال الحادث ونقل إلى المستشفى.

ولفت إلى أن الشرطة عثرت فى موقع الحادث على قداحة وبقايا مفرقعات فضلا عن ثلاث مفرقعات غير متفجرة، منوها إلى أن تحقيقات الشرطة والسجلات الطبية تظهر أن "جيانج" كان يعانى سابقا من اضطراب الشخصية البارانوية.

وقال إن أسرة "جيانج" أخبرت الشرطة أنه منذ النصف الثانى من عام 2016، كان "جيانج" يعانى من هلاوس بصرية وسمعية منتظمة، وإنه خضع للعلاج بالمستشفى وتلقى مشورة نفسية ولم يستطع العودة للعمل.

 


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