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السلطان حسن وصلاح الدين ومصطفى محمود أشهر مساجد تؤدى صلاة الخسوف

الجمعة، 27 يوليه 2018 08:24 م
السلطان حسن وصلاح الدين ومصطفى محمود أشهر مساجد تؤدى صلاة الخسوف خسوف القمر
كتب إسماعيل رفعت - تصوير محمود فخرى
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أكد الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن مساجد مصر الكبرى سوف تؤدى صلاة الخسوف ويأتى فى مقدمتها: مسجد السلطان حسن ومسجد صلاح الدين بالمنيل ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين، لافتًا إلى أنه سوف يؤدى الصلاة بمسجد صلاح الدين بالمنيل.

وأضاف طايع لـ"اليوم السابع"، أن مسجدى صلاح الدين بالمنيل والسلطان حسن يشهدان توافد شعبى ورموز كبيرة ووسائل إعلام، مضيفا أن ظاهرة كهذه تظهر الجانب الإيمانى لدى الشعب الذى يهرع إلى المساجد فى الشدة والرخاء ما يجعلنا نطمئن على هذا البلد.


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الاوقاف

صلاه الخسوف

مسجد السلطان حسن




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