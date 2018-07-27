السعودية تطلق تطبيقات إلكترونية لراحة الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم.. تعرف عليها

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، مبادرة "حج ذكى" على البوابة السعودية للتعاملات الإلكترونية الحكومية "سعودى"، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها كافة القطاعات الحكومية والأهلية فى المملكة للتيسير على ضيوف الرحمن فى تأدية مناسكهم.

تأتى هذه المبادرة ضمن رحلة التحول الرقمى لرؤية المملكة 2030 التى تحظى بإشراف ومتابعة ودعم القيادة السعودية.

تضم المبادرة عدة خدمات رقمية وتطبيقات تفاعلية، أهمها:

المقصد: وهو عبارة عن نظام للملاحة الإلكترونية داخل المسجد الحرام، ويهدف إلى مساعدة زوار مكة المكرمة فى تحديد مواقعهم بدقة داخل أروقة المسجد الحرام ومعرفة طريقهم إلى أى وجهة يريدونها، ولا يحتاج إلى الاتصال بشبكة الإنترنت.

اسعفنى: أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودي لمساعدة الحجاج في فتح بلاغ لحالة طارئة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ارسال استغاثة عاجلة في حالات الطوارئ القصوى لكل من الهلال الأحمر والأشخاص المقربين للحاج عن طريق خدمة الرسائل القصيرة، دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة من الصم والبكم لتقديم البلاغات، تسجيل تفاصيل تاريخ الحاج الطبي للتعرف على الحالة بأسرع وقت.التعرف على المنشآت الطبية القريبة وكيفية الوصول إليها، إصدار أضواء وأصوات تحذيرية لتنبيه المحيطين للمساعدة.

محدد الحج والعمرة الملاحى: أطلقته مؤسسة البريد السعودى مزوداً بالخرائط الرقمية لمنطقة المشاعر المقدسة والمدينة المنورة، يساعد في البحث عن مكاتب مؤسسات الطوافة والخدمات والمرافق، وتحديد مواقيت الصلاة وحالة الطقس في حدود المشاعر المقدسة.

صحة: يمكن المستخدم من التحدث مع مجموعة كبيرة من الأطباء فى تخصصات مختلفة، واستشارتهم بشأن الحالة الصحية.

مناسكنا: يساهم فى تحديد الأماكن ذات الأهمية العامة، مثل أقرب المساجد، المطاعم، الحمامات، مراكز التسوق، والبحث عن أقصر طريق ممكن من موقعك الحالى.