الدكتورة رانيا المشاط: تدريب وتأهيل العاملين فى القطاع السياحى من أولوياتنا

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بمكتبها بالجيزة، كارو جياسوريا رئيس البرلمان السريلانكى، ورانچيت الويهار وزير دولة سريلانكا للتنمية السياحية وبعض أعضاء الوفد البرلمانى المرافق لهما، وذلك فى إطار زيارتهم الرسمية لمصر خلال الفترة من 24 وحتى 29 يوليو الجارى، بحضور السفير راميا يوجاراچان سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بالقاهرة .

تناول الاجتماع مناقشة آوجه التعاون المختلفة بين البلدين حيث أبدى الوفد عن تطلع الجانب السريلانكى للتعاون فى مجال إدارة الفنادق، والتعامل مع الإعلام الدولى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فيما يخص عنصر الترويج والتسويق السياحى ، وتنظيم رحلات تعريفية Fam Trips بين البلدين

وتطرق الحديث الى أهمية التدريب وتنمية العناصر البشرية في القطاع السياحي، وفِي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة رانيا المشاطـ أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بملف تدريب وتأهيل العاملين في القطاع السياحي، وقالت إن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة للتدريب بعد دراسة احتياجات سوق العمل، حيث تكفل هذه الاستراتيجية رفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى، لخلق كوادر قادرة على تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية، مشيرة إلى الدور الذى يلعبه القطاع الخاص، من خلال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فى هذا الملف.

وفى سؤال للوفد عن إمكانية التعاون من خلال مراكز التدريب السياحى بمصر، أكدت الوزيرة أن هذه المراكز يتم تفعيلها مرة أخرى لخدمة القطاع السياحى خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى مركز تدريب فنون الطهى التابع للاتحاد المصرى للغرف السياحية الذى يقدم شهادات دولية معتمدة.

من جانبه أبدى كارو جياسوريا، عن رغبة بلاده في زيادة عدد الرحلات الجوية وتسيير رحلات طيران مباشرة بين مصر وسريلانكا، مما يساهم فى دفع أعداد السائحين وتعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين.

واشارت الوزيرة إلى التقدم والنمو الاقتصادى الذى شهدته سريلانكا خلال الفترة الأخيرة، وأضافت أن السوق الأسيوى من الأسواق الواعدة التي تهتم بها الوزارة، مشيرة إلى أن السياحة الوافدة منه إلى المقصد المصرى تشهد زيادة ملحوظة.

وفى نهاية اللقاء، وجه الوفد دعوة لمشاركة وزارة السياحة المصرية في مهرجان الأطعمة الذى تنظمه دولة سريلانكا، للتعريف بالطعام المصرى والعادات والتقاليد المصرية لجذب مزيد من السائحين من سريلانكا إلى مصر.

جدير بالذكر، أن برنامج زيارة الوفد لمصر سيتضمن جولة سياحية بالقاهرة الكبرى، ومحافظة الإسكندرية.