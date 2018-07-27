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"التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:40 ص
"التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب – مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير كميات كبيرة من الخراف الحية وبيعها قائم للمواطنين فى مختلف المحافظات استعدادًا لعيد الأضحى، إضافة إلى توفير لحوم الضأن مبردة بأسعار أقل من الأسواق لتخفيف العبء على المواطنين على أن يتم طرح كيلو الخراف الحية بسعر 62 جنيهًا، وكيلو اللحوم الضأن المبرد بـ90 جنيهًا واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيهًا، إضافة إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات.
 
فيما كلّف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة بزيادة طرح كميات إضافية من منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بنسبة تصل 50% استعدادا لعيد الأضحى المبارك لزيادة معدلات إقبال المواطنين على شراء اللحوم خلال هذه الأيام.
 
ووجه وزير التموين جهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية بالتنسيق مع الطب البيطرى بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق خاصة اللحوم والدواجن.
 
 

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