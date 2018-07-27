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التموين: إيقاف نظام المخابز والمطاحن مساء اليوم لأعمال الصيانة

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:00 ص
التموين: إيقاف نظام المخابز والمطاحن مساء اليوم لأعمال الصيانة على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إيقاف النظام الخاص بالمخابز والمطاحن على جميع محافظات الجمهورية، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الثالثة صباح غدٍ السبت، وذلك بسبب إجراء صيانة لمركز المعلومات الخاص بنظامى الخبز والتموين، كما سيتم إيقاف النظام الخاص بالتموين على مستوى المحافظات المسندة لشركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت".

 

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب المخابز والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتى والمطاحن، بتوفير الخبز للمواطنين وإجراء كافة التسويات اللازمة لهم مع عمل الاستعاضات قبل الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة.

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه مديريات التموين بمختلف المحافظات بالتنبيه على كافة الأنشطة المعنية بذلك ومخابز وبدالين تموينين ومشروع جمعيتى والمطاحن مع توفير الخبز للمواطنين وإجراء كافة التسويات اللازمة لهم والاستعاضات قبل الساعة الخامسة مساء اليوم.

 


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نظام المخابز والمطاحن

اعمال الصيانة




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