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"التعليم" تنتهى من تصفيات مسابقة الموهوبين رياضيًا الأسبوع المقبل

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:00 ص
"التعليم" تنتهى من تصفيات مسابقة الموهوبين رياضيًا الأسبوع المقبل طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من اختيار الطلاب ضمن المرحلة الثانية من اكتشاف الموهوبين رياضيًا، ضمن المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين رياضيًا، والذى ينفذ بالتعاون مع وزارات الشباب، والصحة، والتعليم العالى، واللجنة الأوليمبية الأسبوع المقبل.
 
 
الجدير بالذكر أن مشروع اكتشاف الموهوبين رياضيًا يتم فى 9 ألعاب، وقد انتهت المرحلة الأولى باشتراك 69 ألف طالب، وتتم تصفيات المرحلة الثانية بين  14 ألف طالب، وتجرى فى مراكز الشباب المتواجدة فى المحافظات المختلفة، تحت إشراف الوزارات المعنية بذلك.
 
 
وتجرى الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانية من خلال الاتحادات المعنية بكل لعبة، والتى وضعت معايير واختبارات لاختيار أفضل العناصر.
 

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