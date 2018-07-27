الاتصالات: 7.5 مليون مشترك بالتليفون الأرضى.. و210 آلاف ينتظر التركيب

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إجمالى سعة سنترالات الخط الثابت وبلغت 19 مليون و864 ألف خط حتى نهاية شهر أبريل الماضى، وبلغت عدد المشتركين فى التليفونات الثابتة 7 ملايين و471 ألف مشترك، لتبلغ نسبة الخطوط الشغالة إلى السعة المتاحة 37.61%..
وأظهرت البيانات، أن عدد مشتركى الهاتف الثابت بالمنازل، بلغ 6 ملايين و361 ألف مشترك حتى نهاية شهر أبريل الماضى، وعدد المشتركين بالجهاز الحكومى 179 ألف مشترك، وعدد المشتركين تجارى 930 ألف مشترك، وبلغت الكثافة التليفونية للتليفون الثابت 7.64%.
فيما بلغت أعداد المنتظرين للتليفونات الثابتة 210 ألف، وبلغت أعداد السنترالات 1517 سنترال، وعدد السنترالات المفتوحة 1517 سنترال، وعدد السنترالات فى القرى 1051 سنترال.
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