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حتى نهاية أبريل الماضى..

الاتصالات: 7.5 مليون مشترك بالتليفون الأرضى.. و210 آلاف ينتظر التركيب

الجمعة، 27 يوليه 2018 08:23 م
الاتصالات: 7.5 مليون مشترك بالتليفون الأرضى.. و210 آلاف ينتظر التركيب التليفون الأرضى - أرشيفية
كتبت هبة السيد
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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إجمالى سعة سنترالات الخط الثابت وبلغت 19 مليون و864 ألف خط حتى نهاية شهر أبريل الماضى، وبلغت عدد المشتركين فى التليفونات الثابتة 7 ملايين و471 ألف مشترك، لتبلغ نسبة الخطوط الشغالة إلى السعة المتاحة 37.61%..

 

وأظهرت البيانات، أن عدد مشتركى الهاتف الثابت بالمنازل، بلغ 6 ملايين و361 ألف مشترك حتى نهاية شهر أبريل الماضى، وعدد المشتركين بالجهاز الحكومى 179 ألف مشترك، وعدد المشتركين تجارى 930 ألف مشترك، وبلغت الكثافة التليفونية للتليفون الثابت 7.64%.

 

فيما بلغت أعداد المنتظرين للتليفونات الثابتة 210 ألف، وبلغت أعداد السنترالات 1517 سنترال، وعدد السنترالات المفتوحة 1517 سنترال، وعدد السنترالات فى القرى 1051 سنترال.

 

 

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