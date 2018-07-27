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الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:26 م
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلاً.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وشمال الصعيد مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22.
 
 

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