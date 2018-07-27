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الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الجمعة، 27 يوليه 2018 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 
القاهرة 26 36 
وسط الدلتا 25 35
الإسكندرية 25 32
بلطيم 26 31
مطروح 24 29
السلوم 22 31
سيوة 25 36
بورسعيد 26 30
دمياط 26 29
العريش 24 32
رفح 24 31
الإسماعيلية 25 36
السويس 26 36 
رأس سدر 27 37
نخل 21 36
نويبع 28 35
طابا 26 36 
كاترين 22 34
الطور 26 38
شرم الشيخ 31 39
الغردقة 30 41
مرسى علم 29 40
الفيوم 26 38
بنى سويف 26 38
المنيا 26 38
أسيوط 26 40
سوهاج 27 41
قنا 29 43
الأقصر 31 44
أسوان 31 45
أبوسمبل 32 44
الوادى الجديد 25 44
شلاتين 29 41
أبو رماد 30 40
رأس حدربة 31 38
حلايب 31 39
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 32 45 
المدينة 32 44 
الرياض 30 42
المنامة 33 39
أبوظبى 32 44
الدوحة 32 43
الكويت 33 48
دمشق 16 36
بيروت 26 30
عمان 17 32
القدس 20 30 
غزة 25 31
بغداد 29 43
مسقط 30 36
صنعاء 15 28
الخرطوم 27 36
طرابلس 27 35
تونس 24 36
الجزائر 20 28
الرباط 17 26
نواكشوط 22 28
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 
أنقرة 17 32 
اسطنبول 21 29
إسلام أباد 25 32
نيودلهى 26 31
جاكرتا 22 34
بكين 23 32 
كوالامبور 25 32
طوكيو 23 29
أثينا 22 30
روما 20 32
باريس 19 34
مدريد 18 35
برلين 21 31
لندن 18 29
مونتريال 18 27
موسكو 20 29
نيويورك 22 31
واشنطن 22 32
 

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