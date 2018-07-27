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إنفوجراف.. تعرف على الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:54 م
إنفوجراف.. تعرف على الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب مضيق باب المندب
كتب: محمد الأحمدى
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تكمن أهمية مضيق باب المندب، الذى أعلنت السعودية، بعد هجوم المليشيات الحوثية الإيرانية، تعليق جميع شحنات النفط الخام التى تمر عبره إلى أن يصبح آمنا للملاحة، فى أنه أحد أهم الممرات المائية فى العالم، حيث يمر عبره سنويا نحو 25 ألف سفينة.

الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب
الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب

ونشر موقع سكاى نيوز عربية إنفوجراف أوضح من خلاله الأهمية الاستراتيجية التى تكمن فى المضيق، حيث يعتبر ممر حيويا مهما لصادرات النفط إلى أوروبا وكذلك للتجارة العالمية، حيث يمر عبره نحو 3.8 مليون برميل يوميا.

وأوضح الإنفوجراف أبرز انتهاكات الحوثيين منذ عام 2016 فى المضيق والتصدى لها من قبل التحالف العربى والدولى.

خريطة توضيحية للمضيق
خريطة توضيحية للمضيق

 

مضيق باب المندب
مضيق باب المندب

 

ميليشيات الحوثى الإيرانية
ميليشيات الحوثى الإيرانية

 


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مضيق باب المندب

باب المندب

الملاحه فى باب المندب

السعوديه

الحوثيين

ايران




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