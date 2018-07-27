إمبراطورة إيران السابقة تحيى الذكرى الـ38 لرحيل الشاه محمد رضا بهلوى اليوم

كتب محمد محسن أبو النور

تحيى إمبراطورة إيران السابقة، الشهبانو فرح ديبا، الذكرى الثامنة والثلاثين لرحيل زوجها شاه إيران السابق، محمد رضا بهلوى، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 27 يوليو من العام 1980.

وقال مصدر مقرب من الإمبراطورة فرح إن مراسم إحياء الذكرى ستبدأ بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمدينة نصر، وهو الصديق الحميم لشاه إيران، الذى استقبله فى القاهرة بعد قيام الثورة الإيرانية فى 16 يناير 1979، ثم وضع إكليل من الزهور على قبر الشاه فى مسجد الرفاعى بحى القلعة، وتنتهى بحفل استقبال وتأبين فى أحد فنادق القاهرة.

ويعنى لقب "الشهبانو" الذى تحمله فرح ديبا، "الإمبراطورة" باللغة الفارسية، واشتهرت به الإمبراطورة السابقة عن زوجتى الشاه السابقتين، الإمبراطورة فوزية المصرية، ابنة الملك فؤاد وشقيقة الملك فاروق، وزوجته الثانية الإمبراطورة ثريا اسفنديارى، التى ظلت معه 7 سنوات فقط.

ومن المقرر أن ترافق السيدة جيهان السادات، زوجهة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الإمبراطورة الإيرانية السابقة فرح ديبا فى الجولة التى تبدأ بعد ظهر اليوم، مثل كل عام.

وتحرص الإمبراطورة فرح ديبا، أو فرح بهلوى كما تشتهر فى الأوساط العالمية، على إحياء ذكرى وفاة زوجها فى كل عام، إذ تأتى على رأس وفد من عائلة بهلوى، وعدد من المحاربين القدماء ومؤيدى الملكية، قادمين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ لوضع أكاليل الزهور على قبر الشاه المدفون بجوار والده، الشاه رضا بهلوى، فى مسجد الرفاعى بحى القلعة بالقاهرة.

وتجمع فرح ديبا وجيهان السادات صداقة منذ العام 1970، حينما صعد الرئيس أنور السادات للحكم فى مصر عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وأقام علاقات وصال على أعلى مستوى مع شاه إيران، تكللت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية التى لا مثيل لها فى تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، على مر العصور.

ويعد شاه إيران صهرا للمصريين، إذ تزوج بالأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد الأول وشقيقة الملك فاروق، فى العام 1939، وكان ذهابها إلى إيران فأل خير على زوجها، إذ صعد إلى العرش البهلوى بعد زواجهما بنحو عامين، وتحديدا فى العام 1941، وأنجب شاه إيران من زوجته الأولى المصرية الإمبراطورة فوزية ابنتهما الوحيدة الأميرة شاهيناز محمد رضا بهلوى، البالغة من العمر الآن نحو 77 عاما، والتى تعيش متنقلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

ورأى شاه إيران زوجته فرح ديبا فى حفل أقامته السفارة الإيرانية بالعاصمة الفرنسية باريس فى العام 1959، حيث كانت تعيش فى العاصمة الفرنسية، ومنذ رآها وقع حبها فى قلبه من النظرة الأولى، وكانت فرح ديبا شابة فى الحادية والعشرين من عمرها، وتنحدر من عائلة رفيعة المستوى، إذ كان جدها سفيرا لبلاده فى العاصمة الروسية موسكو.

ويقول شاه إيران عن علاقته بزوجته فرح ديبا، إنه منذ رأها أسره شبابها وحيويتها وتوهجها وعنفوان جمالها، ذلك أنها كانت "عندما تبتسم يشعر أن الشمس قد أشرقت فجأة"، ونقل أفراد الحاشية الشاهنشاهية، ومنهم وزير البلاط الإيرانى أسد الله علم فى مذكراته "الشاه وأنا"، أن الشاه محمد رضا بهلوى كان يستشير فرح ديبا فى كل الأمور، وأسند لها مهاما اجتماعية وسياسية وتنفيذية ضخمة.