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إسرائيل تبنى 400 وحدة سكنية استيطانية جديدة فى الضفة الغربية

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:47 ص
إسرائيل تبنى 400 وحدة سكنية استيطانية جديدة فى الضفة الغربية أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلى
أ ف ب
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان الجمعة أنه سيتم بناء 400 وحدة سكنية استيطانية جديدة فى المستوطنة التى شهدت مقتل إسرائيلى وجرح اثنين آخرين فى هجوم الخميس فى الضفة الغربية المحتلة.

يذكرأن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أنه أوقف جميع الأعمال على الجدار الفاصل الذى تبنيه إسرائيل على طول الحدود مع القطاع خشية من قناصة غزة، وذكر موقع صحيفة (معاريف) العبرية اليوم الخميس، أنه ووفقا لتقييم الوضع المتوتر على حدود قطاع غزة، فإن الجيش أوقف جميع أعمال السياج الحدودى بسبب تهديدات حركة حماس وجناحها العسكرى بتنفيذ هجمات على السياج.

وقرر الجانب الإسرائيلى، إضافة 4 سلع جديدة إلى قائمة الاستخدامات المزدوجة والتى يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب شرق قطاع غزة.

وأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الشركات فى غزة بقرار الجانب الإسرائيلى والذى يقضى بضم 4 سلع وهى غاز الهليوم وكل المنتجات المطاطية القابلة للنفخ وبالونات الأطفال وإطارات السيارات، لقائمة الاستخدامات المزدوجة.

ووفقا للجنة الرئاسية الفلسطينية.. فإن شركات غزة لن تستطيع إدخال هذه السلع إلا برفع طلب خاص يوجه للاقتصاد الإسرائيلى، ومن ثم يتم فحص التاجر ونوع السلعة ومصدر السلعة عند المخابرات الإسرائيلية، ثم يتم إبلاغ التاجر بالرفض أو القبول.

 


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