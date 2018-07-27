إسرائيليون يحرقون منزلا وحقولا للقمح جنوب نابلس بالضفة الغربية

كتب : أحمد جمعة

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، منزلا وحقولا مزروعة بالقمح فى أراضى جالود جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مستوطنى بؤرة "يش كودش"، هاجموا المنطقة الشرقية من بلدة جالود، وأضرموا النار فى منزل، ألحقت أضرارا جسيمة فيه دون أن يبلغ عن إصابات.

وأكد المسئول الفلسطينى، أن المستوطنين حطموا محتويات منزل آخر فى المنطقة، كما أقدموا على تقطيع عشرات الأشجار من اللوزيات والزيتون فى ذات المنطقة بين جالود وقصرة.

وأضاف أن المستوطنين تعمدوا اشعال النيران بالحقول الزراعية، بين قريتى جالود وقصرة، وأطلقوا الرصاص صوب الأهالى خلال محاولتهم إطفاء الحريق.