أهم 10 بوستات اليوم.. محمد صلاح يوجه نصيحة لشاب تحدث عن الحب.. تعرف عليها

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الجمعة نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1- محمد صلاح يوجه نصيحة لشاب تحدث عن الحب.. تعرف عليها
محمد صلاح
2- أيتن عامر وزينة تنعيان الفنانة هياتم
ايتن عامر
زينة
3- محمد رحيم: سعيد بعودة التعاون مع الهضبة فى أغنية "كل حياتى"
محمد رحيم
4- شاهد.. محمد رمضان وكريم السبكى فى كواليس تصوير فيلم "الديزل"
محمد رمضان
5- ماكرون: فرنسا والاتحاد الأوروبى لا يرغبان فى نشوب حرب تجارية مع أمريكا
ماكرون
6- إياد نصار ينشر البوستر التشويقى الأول لفيلم "تراب الماس"
تراب الماس
7- عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته: "أحلى وأجمل تمارا فى الدنيا"
عماد متعب
8- صور.. عقد قران الفنان الشاب أحمد مجدى على فتاة من خارج الوسط الفنى
9- نجلاء بدر توجه رسالة لنبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوى
10- قرقاش: زيارة أمير قطر لبريطانيا كانت باهتة ولم يحسن اختيار توقيتها
قرقاش
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