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الجمعة، 27 يوليه 2018 07:10 م
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أهم 10 بوستات اليوم.. محمد صلاح يوجه نصيحة لشاب تحدث عن الحب.. تعرف عليها

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات اليوم.. محمد صلاح يوجه نصيحة لشاب تحدث عن الحب.. تعرف عليها محمد صلاح
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الجمعة نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
 

1- محمد صلاح يوجه نصيحة لشاب تحدث عن الحب.. تعرف عليها

محمد صلاح
محمد صلاح

 

2- أيتن عامر وزينة تنعيان الفنانة هياتم

ايتن عامر
ايتن عامر

 

زينة
زينة

 

3- محمد رحيم: سعيد بعودة التعاون مع الهضبة فى أغنية "كل حياتى"

محمد رحيم
محمد رحيم

 

4- شاهد.. محمد رمضان وكريم السبكى فى كواليس تصوير فيلم "الديزل"

محمد رمضان
محمد رمضان

 

5- ماكرون: فرنسا والاتحاد الأوروبى لا يرغبان فى نشوب حرب تجارية مع أمريكا

ماكرون
ماكرون

 

6- إياد نصار ينشر البوستر التشويقى الأول لفيلم "تراب الماس"

تراب الماس
تراب الماس

 

7- عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته: "أحلى وأجمل تمارا فى الدنيا"

عماد متعب
عماد متعب

 

8- صور.. عقد قران الفنان الشاب أحمد مجدى على فتاة من خارج الوسط الفنى

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9- نجلاء بدر توجه رسالة لنبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى

 

10- قرقاش: زيارة أمير قطر لبريطانيا كانت باهتة ولم يحسن اختيار توقيتها

قرقاش
قرقاش

 


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