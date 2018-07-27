ألمانيا تستعد لإجلاء سكان إحدى القرى شرقى البلاد بسبب حرائق الغابات

برلين أ ش أ

أبلغت السلطات الألمانية سكان إحدى القرى الواقعة جنوبى غرب العاصمة برلين، بضرورة الاستعداد لعملية إجلاء محتملة بسبب حريق بإحدى الغابات القريبة.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن مسؤولين بولاية براندنبورج، شرقى ألمانيا، أعلنوا، الخميس، ضرورة مغادرة سكان "فيشتينوالد"، الواقعة على بعد 35 كيلومترا من العاصمة برلين، لمنازلهم مصطحبين ما يلزمهم منها قبل أن يتم إجلاؤهم. وأشارت الشبكة إلى أنه من الممكن رؤية أعمدة الدخان تتصاعد بفعل الحرائق القريبة من إحدى الطرق السريعة ما بين برلين ومدينة لايبزيج.

وقال مسؤولون ألمان إن النيران قد أحرقت بالفعل 90 هكتاراً من الغابات حتى الآن.