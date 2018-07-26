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246 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 20.6 مليون طن فى 5 أيام

الخميس، 26 يوليه 2018 05:00 ص
246 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 20.6 مليون طن فى 5 أيام سفن تعبر قناة السويس- أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 5 أيام الماضية من السبت وحتى أمس الأربعاء، عبور 246 سفينة بحمولة 20.6 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت 59 سفينة قناة السويس بحمولة 3.6 مليون طن، فيما عبرت يوم الأحد 38 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت يوم الإثنين 48 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، كما عبرت يوم الثلاثاء 44 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، فيما عبرت أمس الأربعاء 57 سفينة قناة السويس بحمولة 4.3 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال 5 أيام فقط إلى 246 سفينة بحمولة 20.6 مليون طن.

                           

 


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