وزير خارجية الأردن: لن نجبر اللاجئين السوريين على العودة الى بلادهم

أ ف ب

قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى إن بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم، مؤكدا أن المملكة تعمل مع شركائها من أجل إيجاد "البيئة" التى تسمح بـ"العودة الطوعية" لهؤلاء اللاجئين.

وقال الصفدى، فى مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية، مساء الأربعاء، "نحن لن نجبر أحد على العودة. مسألة عودة اللاجئين مسألة طوعية، ونحن نعمل مع شركائنا على ايجاد بيئة تسمح على العودة الطوعية".

وأضاف أن "الكلام مبكر (عن هذا الموضوع) الروس يتحدثون الآن عن افكار وأنا تحدثت مع (وزير الخارجية الروسي سيرجى) لافروف قبل أيام بسيطة، وقال إن لديهم أفكار من أجل عودة اللاجئين"، مشيرا إلى أنه سيلتقى وفدا روسيا الخميس للاستماع إلى هذه الافكار وبحث مسألة عودة اللاجئين.

وأكد الصفدى "أننا نريد أن تبدأ عملية عودة اللاجئين إلى بلدهم ليعيشوا بحرية وكرامة وأمن واستقرار"، ولكنه شدد فى الوقت ذاته على أن بلاده "تحترم التزاماتها القانونية وحقوق الانسان".

وكان الصفدى بحث يوم الأحد فى اتصال هاتفى مع لافروف "موضوع عودة اللاجئين السوريين" إلى بلادهم بهذا الصدد، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الأردنية.