وزير المالية: 150 مليار جنيه دعم المواد البترولية والكهرباء خلال موازنة 2018/2017

كتبت: دانه الحديدى تصوير: محمد فوزى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، انه تم دعم المواد البترولية والكهرباء خلال موازنة العام المالى الماضى 2018/2017 بقيمة 150 مليار جنيه، بينها 121 مليار جنيه وجهت لدعم المالواد البترولية، و29 مليار جنيه لدعم الكهرباء.

واضاف معيط، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة، أنه تم دعم السلع التموينية خلال موازنة العام المالى المنتهى، بقيمة 80.5 مليار جنيه، فيما تم دعم المعاشات وصندوق تكافل وكرامة بقيمة 70 مليار جنيه.

واوضح وزير المالية، أنه على الرغم من النتائج الإيجابية التى حققتها موازنة العام المالى 2018/2017، إلا أن الآثار السلبية للموازنة، بمعنى مصروفات غير متوقعة على بعض البنود، أو فقدان إيرادات كانت متوقعة بالموازنة عند اعدادها، بلغت قيمتها 101.2 مليار جنيه، على سبيل المثال كانت الإيرادات غير الضريبية المتوقعة بالموازنة المنتهية 230 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات الفعلية 161 مليار جنيه، بنسبة 70% فقط من المستهدف.

وأشار إلى أن إيرادات الدولة التى تم انفاقها بلغت 791 مليار جنيه، بينها 438 مليار جنيه تم توجيهها لسداد فوائد الديون وليس اصل الديون، بنسبة حوالى 55% من إجمالى الايرادات، فيما بلغ العجز الكلى للموازنة 434 مليار جنيه.