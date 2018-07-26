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نيابة الأزبكية تواصل التحقيق فى بلاغ نقيب الفنانين ضد ماجدة خير الله

الخميس، 26 يوليه 2018 10:27 ص
نيابة الأزبكية تواصل التحقيق فى بلاغ نقيب الفنانين ضد ماجدة خير الله الفنان أشرف زكى نقيب الفنانين -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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تباشر نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم التحقيق فى البلاغ المقدم من شعبان سعيد المحامى وكيلا عن أشرف زكى نقيب الفنانين، وذلك ضد الناقدة ماجدة خير الله بسب وقذف الفنانين، عقب مباراة روسيا ومصر فى كأس العالم.
 
جاء فى البلاغ المقيد برقم 1896 لسنة 2018 إدارى الأزبكية، أن المشكو في حقها قامت بنشر عدة عبارات سيئة لجموع الفنانين علي صفحاتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقامت بتتويج هذه العبارات المسيئة والأسلوب المتدنى والذى يشكل سب وقذف وطعن في الأعراض بعرض فيديو على قناة الجزيرة المعادية للنظام ولما كان ذلك وكان ما تقدم به المشكو في حقها يعد إهانة لفنانين مصر والمصريين وظهورها على قناة الجزيرة يؤكد أن هناك مخطط ومؤامرة مدفوعة الأجر.
وأضاف البلاغ إن المشكو في حقها أثارت الجدل وأشاعت أن سبب خسارة الفريق القومي لكرة القدم بكأس العالم 2018 بروسيا هو الفنانين.
 

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نيابة الازبكية

أشرف زكى

ماجدة خير ألله

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كاس العالم

مصر وروسيا




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