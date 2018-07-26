مقتل 25 حوثيا فى اشتباكات مع القوات اليمنية بمحافظة البيضاء

(أ ش أ)

قُتل 25 عنصرا من المليشيات الحوثية فيما أصيب العشرات ، جراء العملية العسكرية التى أطلقتها القوات اليمنية المشتركة لاستكمال تحرير مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وقال اللواء مفرح بحيلح قائد محور بيحان فى تصريحات أوردتها قناة " العربية" الإخبارية اليوم الخميس، إن قوات الجيش اليمنى تجاوزت جميع الصعاب بتحريرها عقبة القنذع ومنطقة فضحة وجبالها .

وأكد أن تحرير محافظة البيضاء بالكامل من قبضة المليشيات الحوثية بات قريبا ، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثى مستمرة حتى تحرير كل شبر فى اليمن.