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الخميس، 26 يوليه 2018 09:07 م
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مقتل 25 حوثيا فى اشتباكات مع القوات اليمنية بمحافظة البيضاء

الخميس، 26 يوليه 2018 08:17 م
مقتل 25 حوثيا فى اشتباكات مع القوات اليمنية بمحافظة البيضاء القوات اليمنية - أرشيفية
(أ ش أ)
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قُتل 25 عنصرا من المليشيات الحوثية فيما أصيب العشرات ، جراء العملية العسكرية التى أطلقتها القوات اليمنية المشتركة لاستكمال تحرير مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وقال اللواء مفرح بحيلح قائد محور بيحان فى تصريحات أوردتها قناة " العربية" الإخبارية اليوم الخميس، إن قوات الجيش اليمنى تجاوزت جميع الصعاب بتحريرها عقبة القنذع ومنطقة فضحة وجبالها .

وأكد أن تحرير محافظة البيضاء بالكامل من قبضة المليشيات الحوثية بات قريبا ، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثى مستمرة حتى تحرير كل شبر فى اليمن.

 


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