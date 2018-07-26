video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مقتل شاب وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب قطعة أرض فى البساتين

الخميس، 26 يوليه 2018 01:45 م
مقتل شاب وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب قطعة أرض فى البساتين مشاجرة بالأسلحة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
تباشر نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها فى واقعة مقتل شاب وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على قطعة أرض، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
كان ضباط مباحث قسم البساتين، تلقوا إخطارا من المستشفى يفيد بوصول جثة ومصابان جراء مشاجرة بين الأهالى بالأسلحة النارية.
 
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض وراح ضحيتها "م.ج" 18 سنة، فيما أصيب اثنان آخران.
 
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث بالمنوفية

إصابة مواطنين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

جريمه قتل

مشاجره بالبساتين

البساتين

اخبار الحوادث

اخبار الجريمه

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة