مقتل شاب وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب قطعة أرض فى البساتين

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها فى واقعة مقتل شاب وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على قطعة أرض، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان ضباط مباحث قسم البساتين، تلقوا إخطارا من المستشفى يفيد بوصول جثة ومصابان جراء مشاجرة بين الأهالى بالأسلحة النارية.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض وراح ضحيتها "م.ج" 18 سنة، فيما أصيب اثنان آخران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.