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مطلقة تتخلص من حياتها لمروها بحالة نفسية سيئة بالدقهلية

الخميس، 26 يوليه 2018 01:49 م
مطلقة تتخلص من حياتها لمروها بحالة نفسية سيئة بالدقهلية جثه -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تخلصت مطلقة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من حياتها بتناول أقراص مهدئة لمرورها بحالة نفسية سيئة. 
 
كان تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ  لمركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام بوصول لمياء ع.34  سنة مطلقة، ومقيمة قرية " سنتماى " دائرة المركز جثة هامدة " إدعاء تناول مادة غير معلومة "
 
وبالانتقال وسؤال شقيقيها، يقيمان بذات القرية، قررا بأن شقيقتهما كانت تتناول أقراص مهدئة لمعاناتها من مرض الاكتئاب وشعرت بحالة إعياء عقب تناولها تلك العقاقير وتم نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة، ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك. 
 
ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، حيث كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 
 
 
 
 
 
 

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