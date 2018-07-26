مدير مستشفى كفر الشيخ: إجراء تحقيق حول واقعه وفاة "متاع" فى حريق بقسم النفسية (فيديو)

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور لطفى عبدالسميع، مدير مسشفى كفر الشيخ العام، استقبلت المستشفى متاع محمود فتحى، عصر يوم السبت الماضى، وكانت فى حالة هيجان شديدة ، وكُتب على التذكرة "حالة هيجان شديد" ، وتم الحاقها بالصحة النفسية، ولكنها تعدت على التمريض، فتم وضعها فى حجرة العزل، وتم إعطائها العلاج، الساعة 4 فجراً هدأت، ووبعد نصف ساعة فوجئ التمريض بخروج دخان كثيف من الحجرة ، وازادت النيران لأن مواصفات حجرة العزل فى قسم النفسية تكون مبطنه بالجلد خوفاً على حياة المريض .

وأضاف مدير مستشفى كفر الشيخ العام،لـ "اليوم السابع" أنه تلقى اتصالاً بالحادث، وتم استدعاء رجال الدفاع المدنى وتم ادخال المريضة لقسم الجراحة والتجميل وتم الحاقها بالعناية المركزة، وتابعتها 6 مرات، وتم اجهاض الجنين، مؤكداً أن الموضوع قيد التحقيق بالنيابة، مشيراً إلى أن المحطئ سينال جزاءه

وأكد مدير المستشفى أنه اجرى تحقيق داخلى بالواقعة ، وتم حصر التلفيات ، واخطار الدكتورة لميس المعداوى، وكيل الوزارة، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ والوزارة بالحالة والإجراءات التي تمت والموضوع قيد التحقيقات، مقدماً العزاء لأسرة المتفوفاه، وما حدث لا نقبله، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية لبيان المخطئ.

وحصل اليوم السابع على التقرير الذي تلقاه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ عن الحالة والذى أكد أن مستشفى كفر الشيخ العام استقبلت متاع محمود فتحى، يوم السبت ،الموافق 21 في حوالي الساعة الرابعة عصراً وكانت في حالة هيجان شديد،بصحبه والدها ، وتم عرضها على الطبيب النوبتجي لقسم العصبية والنفسية ، والذي قرر دخولها قسم النفسية ، وتم حجز المريضة بتذكرة دخول رقم " 14328" بناء على توصية الطبيب المعالج بقسم النفسية والعصبية بالمستشفى ، لتعرضها لحالة هياج شديد ، وتم وضعها بحجرة العزل بقسم النفسية والعصبية ، داخلي حريم بمفردها ،نظراً لطبيعة حالتها وضرورة عزلها عن بقيو المرضى، وتم مباشرة الحالة من قبل تمريض قسم النفسية " حريم السهران ".

وأضاف التقرير وفي حوالي الساعة الخامسة فجراً" يوم الأحد، الموافق 22 يوليه الجاري ، فوجئ التمريض بنشوب حريق داخل غرفة العزل الموجوده بها المريضة متاع محمود فتحي ، وعلى الفور تم التصرف بإخراج المريضة من الغرفة والتعامل معها بقسم الإستقبال والطوارئ ثم بقسم الحروق بالمستشفى وتقديم كافة الرعاية الطبية لها ، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الازمه لعلاج الحالة ،وتبين من خلال العلاج الأولى أن نسبة الحروق حوالي من 80% ل 90%، علماً بأن المريضة حامل في الشهر الرابع ،والحالة العامة للمريضة سيئة ،وتم اخراج جميع المرضى " حريم " خارج قسم النفسية حرصاً على سلامتهن ، بمعرفة تمريض قسم النفسية ورجال وأفراد الامن ، وتم الإتصال بالدفاع المدني فور نشوب الحريق ،والذي حضر على الفور وتم السيطرة على الحريق، دون اي إصابات أخرى سواء للمرضى أو العاملين ، وبحضور مباحث قسم تحرر محضر بالواقعة ، وأجريت عملية اجهاض للمريضة وتم نقلها لغرفة العغناية وتوفت مساء الاربعاء .

وكان اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ ، تلقى إخطارا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باشتعال النيران فى حجرة العزل بقسم الصحة النفسية بعد أن قامت سيدة مريضة بالحجرة بخلع ملابسها وألقتها على مروحة السقف، مما أدى إلى حدوث ماس كهربائى التهم جدران الغرفة المبطنة بالجلد، تحررمحضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة .