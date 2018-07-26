محافظ سوهاج: شجعنا القرى بمشروعات تنمية لتجاوز الثأر

كتب : مصطفى عبد التواب

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن السنين العجاف التى مرت بها مصر بعد 25 يناير، خلقت حالة من انعدام الضوابط والخطط، مؤكدًا أن هذه الحالة أدت إلى غياب الخطط فى المحافظات واعتماد القرارات على المستوى المركزى فقط.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر توطين التنمية المستدامة، أنه بمجرد وصوله لمنصب محافظ سوهاج تعاون مع الجامعات لوضع خطة لمدة 5 سنوات ثم بعد تحقيق جزء كبير من الخطة قبل المدة المحدده تم تجديدها مرة أخرى.

وتابع، مؤكدًا أن هناك مركز بالمحافظة لم يقدر على دخوله خلال أول 3 شهور من عمله، بسبب الثار بين العائلات، لكن المحافظة قررت أن تشجع على توقف هذا الأمر من خلال مكافأة القرى التى تعقد صلحا وتقلع عن الثأر بمشروعات تنموية.

وأشار إلى أن الصعيد ليس فقيرا لأن لديه مشروعات أحسن من الموجودة بوجه بحرى، قائلا:" لكن لم يكن هناك إبداع فى إدارة هذه المشروعات، وعندما توفرت الإدارة تم إنجاز مشروعات بأكثر من 10 مليارات جنيه، كانت متعطلة فى انتظار الفاكس.

وأوضح أن قرار الرئيس بإنشاء صندوق تنمية الصعيد، بالمساهمة من البنك الدولى، دفع نحو مزيد من الأفكار التى تخدم تنمية مستدامة فى المحافظة، علاوة على تحرر الموظف فى الدولة من العمل الروتينى.