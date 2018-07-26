محافظ البحيرة: تنفيذ 26 مشروعا بقطاعات الصحة بتكلفة قدرها 1.7مليار جنيه

البحيرة جمال أبو الفضل – ناصرجودة

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن البحرواى والتى تهدف إلى إصلاح النظام الصحى بمشاركة مختلف الجهات المعنية وإحداث تحسن سريع وملموس خلال الفترة المقبلة بما يعود بالفائدة على صحة المواطنين فضلا عن بذل المزيد من الجهود لمواجهة أمراض الكبد والفيروسات الكبدية التى تعتبر من الأمراض المتوطنة بالمحافظة.

وأضافت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه جارى تنفيذ 26 مشروعا جديدا بقطاعات الصحة المختلفة بالمحافظة بتكلفة إجمالية قدرها مليار و400 مليون جنيه، وتابعت محافظ البحيرة أن من أهم تلك المشروعات هى إنشاء مستشفى جامعة دمنهور على مساحة 4 آلاف متر مسطح بتكلفة 900 مليون جنيه وكذا تحويل مستشفى دنشال إلى مستشفى لعلاج الكبد بتكلفة 53 مليون جنيه بالإضافة إلى إنشاء المبنى التخصصى الجديد فى مستشفى دمنهور التعليمى بتكلفة 142 مليون جنيه.

وأوضحت محافظ البحيرة، أن هناك جهود تبذل من قبل المحافظة وجامعة دمنهور لسرعة تنفيذ أول مستشفى جامعى وكلية طب بالمحافظة خلال سنتين على الأكثر، وتابعت محافظ البحيرة أن المستشفى الجامعى سيعمل بطاقة 500 سرير وفقا للمعايير الدولية وسيكون حال تنفيذه هو أول مستشفى جامعى لخدمة أهالى محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.

وأردفت عبده، أن بناء المستشفى الجامعى وكلية الطب تتيح الفرصة كاملة لأجيال متعاقبة من الأطباء لسد حاجات المواطنين فى جميع المجالات الطبية على مستوى المحافظة وذلك لخدمة المجتمع البحراوى والسعى إلى تطوره وازدهاره.

وكشفت محافظ البحيرة عن قرب الانتهاء من أعمال تجهيزات المبنى التخصصى الجديد فى مستشفى دمنهور التعليمى بتكلفة إجمالية 142 مليون جنيه شاملة الأعمال الإنشائية والتأثيث والتجهيزات والمعدات.

وشددت على تزويد المستشفى الجديد بالأطقم المتميزة من الأطباء والتمريض واتباع أحدث النظم التكنولوجية والتقنية لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين.

وأوضحت نادية عبده أن المبنى التخصصى الجديد يتكون من بدروم ودور أرضى 7 أدوار علوية بمسطح 1200م2 منهم دورين للعمليات يضمان 10 غرف عمليات جراحية مزودة بأحدث النظم التكنولوجية الجراحية وغرفتين لزراعة الكلى ومثلهما لزراعة الكبد و6 غرف لجراحة المخ والأعصاب والقلب والصدر والرمد والعظام والمسالك البولية.

وتابعت محافظ البحيرة أن المبنى يضم معملا ووحدة جراحة المناظير وجناحا اقتصاديا يضم 48 غرفة. وحول إنشاء أول مستشفى لعلاج أمراض الكبد بالمحافظة بتكلفة إجمالية قدرها 53 مليون جنيه بمنطقة دنشال التابعة لمركز دمنهورعلى مساحة 1660 مترا مربعا يقوم على خدمة مواطنى 5 محافظات تشمل البحيرة والإسكندرية ومطروح والغربية وكفر الشيخ

وأكدت محافظ البحيرة أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع محافظات وسط وغرب الدلتا. موضحة أنه تم تصميم المستشفى وفقا للمواصفات الطبية العالمية وأنه جارى إنشاء المرحلة الثانية من المستشفى بتكلفة 300 مليون جنيه ليكون أكبر مستشفى لعلاج أمراض الكبد فى مصر والذى يقام به عمليات زرع الكبد وعلاج الأورام بأحدث الطرق الطبية العالمية، لافتة إلى أنها خلال زيارتها للمستشفى الشهر الماضى قررت شراء جهاز أرجون بلازما لاستخدامه فى كى مناطق النزيف لمرضى الكبد على نفقة المحافظة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من مستشفى الكبد الجديد تم تشغيله بشكل تجريبى ونقل تبعيته إلى المعهد الطبى القومى بدمنهور تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تم توقيع بروتوكولات مع المعاهد الطبية المتخصصة فى أمراض الكبد لتوفير الكوادر الطبية والاستشاريين بالمستشفى وتدريب الأطباء وأطقم التمريض بتلك المعاهد الطبية.

يذكر أن المستشفى يتكون من دور أرضى ودورين علويين ويضم 9 عيادات تخصصية وعيادة أسنان وصيدلية ومعمل تحاليل وعيادتين أشعة تليفزيونية و5 أسرة عناية مركزة وجناح مناظير كامل يحتوى على غرفتين مناظير وغرفة إفاقة وغرفة تحضير مريض وتعقيم مركزى ومغسلة مركزية بالإضافة إلى غرفتى نفايات. كما تضم المستشفى العيادات الخارجية لأمراض الكبد بأسعار رمزية لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وكذلك عيادات أورام الكبد والفيروسات الكبدية والأشعة التداخلية.



التجهيزات الجديدة لمستشفى دمنهور



جانب من الجولة التفقدية بمستشفى دمنهور



محافظ البحيرة تتغقد أعمال مستشفى دمنهور



أول مستشفى جامعى



جانب من زيارة محافظ البحيرة لمستشفى الكبد



زيارة محافظ البحيرة لمستشفى دمنهور



لوحة مستشفى جامعة دمنهور



مستشفى الكبد بالبحيرة