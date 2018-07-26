محافظ الإسماعيلية يستعرض اللمسات الأخيرة لملتقى توظيف شباب الخريجين الخامس

الإسماعيلية – جمال حراجى - السيد فلاح

استعرض اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ما تم اتخاذه من إجراءات وترتيبات استعدادا لانطلاق ملتقى التوظيف الخامس الذى تنظمه المحافظة، والمقرر له يومى 30 و31 من شهر يوليو الجارى.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقدة المحافظ اليوم، بحضور المهندس عبدالله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومحمد سالم مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، وجمال السيد محمود مدير عام مديرية القوى العاملة، وممثلي جهاز تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من القيادات التنفيذية

ويأتي هذا، فى إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن تضافر كافة الجهود من أجل تقديم كافة سبل المساندة الكاملة والدعم للشباب، والعمل على حل مشاكلهم وقضاياهم والقضاء على البطالة، من خلال طرح المزيد من فرص العمل والتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التي ستسهم في توفير آلاف من فرص العمل أمام الشباب الى جانب التركيز على الإهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب، وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل .

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ الى أنه تم التنسيق والتواصل مع عدد كبير من الشركات الاستثمارية بالمناطق الصناعية والحرة، وأنه تم التأكيد على مشاركة ما يزيد عن 30 شركة سوف تطرح 2003 فرصة عمل جديدة للشباب خلال الملتقى.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن هذا الملتقى سوف يتيح ما يزيد عن ألفى فرصة عمل حقيقية للشباب، من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، ومبنية على طلب الجهات الإنتاجية، فى مختلف المجالات الصناعية.

ولفت محمد سالم مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين، إلى أنه سوف يشمل الملتقى هذا العام، بالإضافة الى فرص العمل طرح فرص تدريب للشباب سواء الفرص التخصصية فى مجالات " الحاسب الآلي والمحاسبة واللغات"، أو فرص التدريبات المهنية لبعض الحرف، " نجارة وتصنيع جلود وخياطة " علاوة على الفرص التمويلية من خلال جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وطرح فرص تصديرية لمنتجات المشروعات الشبابية عن طريق جهاز تنمية الصادرات والواردات .