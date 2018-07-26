محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان معرض فرع المجلس القومى للمرأة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بافتتاح المعرض السادس للمنتجات والمشغولات اليدوية والإكسسوارات والأطعمة لسيدات المجلس القومى للمرأة بالاسماعيلية والذى أقيم بحديقة الشيخ زايد أمام مقر ديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس المركز والمدينة، والعقيد عماد ميلاد عزيز المستشارالعسكرى للمحافظة ،وجمع كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وعضوات المجلس القومى للمرأة

ويضم المعرض المنتجات الصغيرة واليدوية والإكسسوارات والأطعمة المنزلية الجاهزة لسيدات وفتيات المحافظة، وجميع أشكال المشغولات اليدوية والمفروشات والأدوات المنزلية والملابس.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بما شهده خلال افتتاح المعرض وأثنى على جهود جميع المشاركات فى المعرض وحسن التنظيم والذى يعد إضافة جديدة وإنجاز لدور المرأة الإسماعيلاوية فى خدمة وتنمية المجتمع .

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال مراسم إفتتاح المعرض، على ضرورة أهمية تفعيل دور المرأة خلال تلك الفترة فى نشر التثقيف والوعى للمرأة الريفية بشكل خاص واستثمار جهود الرائدات الريفيات، فى توسيع دائرة الوعي لد ى المرأة بشكل عام بأهمية مشاركتها فى إعادة كتابة وصياغة تاريخ مصر من جديد ورسم خريطة مستقبل البلد، وأنه يراهن على مدى الوعي بمسئولية المرأة المصرية ومشاركتها فى مختلف مناحي ومحاور التنمية، ومن أجل بناء مصر الجديدة وإعادة رسم خريطتها من جديد.

وأوضحت جميع عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية على أن تنظيم هذا المعرض وللمرة السادسة، جاء إيمانا من مساندة المرأة التي ترغب في نجاح مشروعها ووضعها على الطريق الصحيح من خلال فتح قنوات شرعية وغيرمكلفة ماديا، وفي نفس الوقت يضمن لهن جذب الجمهور للتعريف بمنتجاتهن، بالإضافة الى عرض جميع المنتجات اليدوية الحرفية بهدف مساهمة تشغيل الفتيات وتسويق منتجاتهن، وإتاحة فرص تسويق حقيقية لهن.