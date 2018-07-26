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محافظ الإسكندرية يتفقد ورش العمل المقامة احتفالا بالعيد القومى للمحافظة

الخميس، 26 يوليه 2018 04:24 م
محافظ الإسكندرية يتفقد ورش العمل المقامة احتفالا بالعيد القومى للمحافظة محافظ الإسكندرية يتفقد ورش العمل المقامة إحتفالا بالعيد القومى للمحافظة
الإسكندرية جاكلين منير
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تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، ورش العمل المقامة للأطفال بمكتبة الإسكندرية، احتفالا بالعيد القومى السادس والستين لعروس البحر، ويأتى هذا فى ضوء سلسلة من الاحتفالات والمهرجانات التى تقيمها المحافظة احتفالا بتلك المناسبة العظيمة.

وأشاد سلطان فى بيان، بالدور الكبير الذى تقوم به جميع الجهات بالمحافظة لإخراج عيد الإسكندرية القومى بالشكل الذى يليق بمكانة وعراقة هذه المدينة التاريخية العظيمة ، متمنيا استمرار و دوام الأعياد و المناسبات السعيدة ومقدما التهانى للشعب السكندرى بعيدهم القومى .

واستمع الحضور إلى بانوراما تستعرض تاريخ الإسكندرية العريق و أهم المزارات السياحية التى تتميز بها المدينة .

ورافق المحافظ؛ اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، واللواء عمرو الشبكشى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، واللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة، واللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، وقناصل الدول العربية والأجنبية، وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، وبمشاركة جمهور غفير من مواطنى الإسكندرية.

 

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