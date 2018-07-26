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الخميس، 26 يوليه 2018 12:40 م
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محافظ الأقصر يكلف بتوفير أماكن لتسجيل المواليد على بطاقات التموين

الخميس، 26 يوليه 2018 11:45 ص
محافظ الأقصر يكلف بتوفير أماكن لتسجيل المواليد على بطاقات التموين محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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وجه محمد بدر محافظ الأقصر تعليماته للدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتحديد أماكن غير المكاتب التموينية لبدء تلقى طلبات إضافة المواليد الجدد للمنظومة التموينية، والتى من المقرر أن تبدأ فى الأول من أغسطس المقبل.

وأوضح محافظ الأقصر فى بيان صحفى، أن تحديد أماكن بعيداً عن المكاتب التموينية لتلقى طلبات أضافة المواليد الجدد، يأتى فى إطار تسهيل تقديم المواطنين للطلبات، حيث سيتم تحديد أماكن مجهزة لاستقبال المواطنين بشكل منظم بدلاً من تكدسهم بالمكاتب التموينية الأمر الذى سيضمن سير عمليات تلقى الطلبات وإنهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بشكل ميسر، مع مراعاة اختيار أماكن تتناسب أيضاً مع المواطنين من ذوى الأحتياجات الخاصة لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لكافة المواطنين وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات المقدمة بالشكل اللائق.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التموين بالأقصر أنه سيتم التنسيق مع رؤساء المدن والمراكز ومديرى المديريات لتحديد الأماكن المتاح استخدامها لهذا الغرض، مشيراً إلى أن البدء فى تلقى طلبات ضم المواليد الجدد لبطاقات التموين سيبدأ فى الأول من أغسطس المقبل وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر.

 


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