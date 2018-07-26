محافظ أسيوط: خطة لرفع جميع أكوام القمامة والمخلفات من الأحياء

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أنه جارى تنفيذ خطة عاجلة لإزالة ورفع جميع أكوام القمامة والمخلفات من الأحياء والمراكز ونقلها خارج الكتلة السكنية إلى الأماكن المخصصة لها، ونقل مخلفات فرز القمامة إلى مصانع السماد العضوى لإعادة تدويرها، مشيرا إلى التنسيق الذى تم بين رؤساء المراكز والأحياء ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة والمتابعة الميدانية تحت إشراف سكرتير عام المحافظة لتنفيذ تلك الخطة وعمل متابعات بصفة يومية لمتابعة تنفيذ الحملات ومنع انتشار أكوام القمامة والمخلفات بالأحياء والمراكز.

وأشار المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، إلى أنه تم تشكيل حملة مكبرة ضمت صلاح عامر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وعبد الرؤوف النمر القائم بأعمال رئيس حى غرب أسيوط، وبالاستعانة بعدد 15 قلاب و2 لودر وجليدر وتم رفع 350 طن مخلفات من على مساحة 2250 متر مربع بجوار مركز شباب عرب المدابغ بمنطقة حى غرب مدينة أسيوط.

وأضاف أنه تم رفع جميع المخلفات من المنطقة وتسويتها بالإضافة إلى الاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية بحى غرب أسيوط لتمشيط الطريق الطريق الدائرى وطريق الأربعين ورفع جميع الإشغالات منه والتأكيد على استمرار تلك الحملات المنظمة بجميع الأحياء والمراكز للقضاء نهائيا على تجمعات القمامة.

ومن جانب أخر شدد المهندس ياسر الدسوقى على سرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بكافة مراكز وقرى المحافظة وفقا للخطة المالية لعام 2018/2019 وخاصة فى مجال تطوير ورصف الطرق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين من التعرض لمخاطر الحوادث.

وقال محمد فهمى بركات رئيس مركز ومدينة الغنايم انه تم عمل مقايسات بإحلال وتجديد عدد من الطرق ومداخل القرى بالمركز بمعرفة مديرية الطرق ومشروع الرصف بالمحافظة لبدء تنفيذ رصف وإحلال هذه الطرق والمداخل وفقا للخطة الموضوعة.

وأوضح محمد فهمى انه سيتم إحلال وتجديد رصف طرق داخل المدينة بطول 2500 متر بتكلفة 2 مليون و 586 ألف جنيه بالإضافة إلى استكمال رصف طريق المدفن الصحى بطول 500 متر بتكلفة 500 ألف جنيه.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الغنايم أنه سيتم استكمال إحلال وتجديد رصف طريق مصرف كوم أبو حجر بطول 600 متر بتكلفة 600 ألف جنيه وإحلال وتجديد مدخل قرية دير الجنادلة بطول 3 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه.