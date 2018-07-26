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الخميس، 26 يوليه 2018 05:14 م
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محافظ أسوان يلتقى أول وفد طلابى أمريكى ضمن انطلاق برنامج ترفيهى تعليمى

الخميس، 26 يوليه 2018 05:04 م
محافظ أسوان يلتقى أول وفد طلابى أمريكى ضمن انطلاق برنامج ترفيهى تعليمى جانب من اللقاء
أسوان ندى سليم
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ألتقى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بوفد أمريكى يضم 10 طالبات وطلاب من أصول مصرية وعربية وآسيوية، وذلك ضمن أول برنامج سياحى تعليمى ترفيهى على مدار شهر بالكامل وذلك لطلاب تتراوح الفئة العمرية لهم من 14 إلى 20 عاماً ويشمل زيارة المعالم السياحية الأثرية والدينية والصناعية والتراثية ، بجانب المعايشة الكاملة داخل المؤسسات الطبية والأكاديمية مثل مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وأيضاً مستشفى 57357 لعلاج السرطان. 

ومن جانبه أشاد اللواء مجدى حجازى،خلال اللقاء المنعقد اليوم الخميس، بهذه المبادرة  الرائدة لوزاة الهجرة والقنصلية المصرية بولاية نيوجرسى وأيضاً منسقة الرحلة، التى تستهدف زيادة روابط الولاء والإنتماء بين المصريين فى الخارج ووطنهم الأم ، فضلا عن التعرف بحضارة وتاريخ بلدهم ، مؤكداً على أن مصر خلال المرحلة الراهنة تعيش فترة من أكثر فترات التغيير والنمو والنماء.

وأوضح حجازى،  بأن أسوان تعتبر من أهم المقاصد السياحية العالمية وأيضاً الجاذبة للإستثمار نظراً لتنوع المنتج السياحى بها، بجانب تعدد مصادر الثروة السمكية والتعدينية والمحجرية والطاقة.

 وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان الوفد الطلابى الأمريكى مجموعة من أعلام مصر حتى يتسنى لهم توزيعها على الجالية المصرية بولاية نيوجرسى المقيمين بها .

 


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