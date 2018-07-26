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الخميس، 26 يوليه 2018 12:11 ص
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محافظة الإسكندرية تحتفل بعيدها القومى بدءا من اليوم للاثنين

الخميس، 26 يوليه 2018 12:00 ص
محافظة الإسكندرية تحتفل بعيدها القومى بدءا من اليوم للاثنين الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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تحتفل محافظة الإسكندرية بعيدها القومى تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بدءا من الخميس 26 يوليو وحتى الاثنين 30 يوليو الجارى.


تبدأ الاحتفالات اليوم الخميس من مكتبة الإسكندرية فى تمام الساعة 10 صباحا حتى الـ3 عصرا، كما يتم تنظيم الاحتفالات يوم الجمعة 27 يوليو، بمنطقة عامود السوارى بدءا من الساعة 1 ظهرا وحتى الخامسة عصرا.


أما الأحد 29 يوليو، فستكون الاحتفالات بقصر ثقافة الأنفوشى بدءا من الـ8 حتى 11 مساء وتختتم الاحتفالات يوم الاثنين 30 يوليو .

 


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