محافظة الأقصر: مد مهلة تلقى طلبات تقنين أراضى الدولة حتى 20 أغسطس

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، عن مد مهلة تلقى طلبات تقنين أراضى الدولة، التى لم يسدد أصحابها رسوم الفحص والمعاينة، إلى تاريخ أقصاه 20 أغسطس المقبل ( 20/8/2018)، موضحاً أنه بعد هذا التاريخ سيتم التعامل معها باعتبارها تعديات يجب إزالتها.

وطالب سكرتير عام المحافظة، كل مواطن قدم طلباً لتقنين أوضاعه بسرعة التوجه إلى ديوان عام المحافظة لاستلام إذن الفحص وإذن المعاينة، وسداد الرسوم خلال المدة المذكورة، وإلا سيتم اعتبار ذلك عدم جدية من صاحب الشأن للتعامل مع الدولة، ويتم إلغاء كافة الإجراءات السابقة، وسحب الأرض ضمن حملات إزالة التعديات.

وفى سياق متصل، يواصل المئات من أهالى محافظة الأقصر، الذين سبق وتقدموا بطلبات تقنين الأراضى، إقبالهم على مكتب تلقى طلبات تقنين أراضى الدولة بديوان عام محافظة الأقصر، حيث يجرى تسلم إذن الفحص وإذن المعاينة لسداده فى البنك وتسليم إيصال الدفع للمحافظة حتى يتم استكمال باقى الإجراءات اللازمة.