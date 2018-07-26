كيف تحمى نفسك من ضربات الشمس والإجهاد الحرارى × 11 معلومة

مع ارتفاع درجات الحرارة وانتهاء فصل الشتاء، حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التعرض لأشعة الشمس منعا لإصابتهم بالإجهاد الحرارى أو ضربات الشمس.
"اليوم السابع" يستعرض أهم التحذيرات التى حددتها وزارة الصحة للوقاية من ضربات الشمس.
1- تجنب التعرض للجو الحار.
2- الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.
3- وضع قبعة على الرأس.
4- استخدام مظلة شمسية إذا أمكن.
5- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة اللون.
6- اللجوء للملابس القطنية طوال فترة الصيف.
7- الإكثار من شرب المياه.
8- تناول وجبات طعام صحية.
9- الإكثار من الخضروات والفواكه.
10- الجلوس فى أماكن جيدة للتهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة.
11- التوجه إلى أقرب مستشفى فور تبين ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة.
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