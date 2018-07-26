كيف تحمى نفسك من ضربات الشمس والإجهاد الحرارى × 11 معلومة

كتب وليد عبد السلام

مع ارتفاع درجات الحرارة وانتهاء فصل الشتاء، حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التعرض لأشعة الشمس منعا لإصابتهم بالإجهاد الحرارى أو ضربات الشمس.