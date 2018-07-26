كشف لغز مقتل مسنة بدمياط.. زوج ابنتها ذبحها لسرقة مشغولاتها الذهبية

دمياط معتز الشربينى

كشف رجال مباحث دمياط، لغز مقتل مسنة فى منزلها، حيث تبين أن زوج ابنتها وراء الواقعة، بعد أن قام بسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالى لمروره بضائقة مالية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم تانى دمياط بلاغ من محمد جلال عبد الفتاح حواتر 55 سنة حداد، يفيد أنه حال توجهه لمسكنه فوجئ بزوجته آمال عبد الرحمن البطال 52 سنة ربة منزل مذبوحه وغارقة فى الدماء وأشار إلى اختفاء 2 غويشه ذهبية كانت فى يدها.

أمر العميد سعيد شكرى مدير مباحث دمياط بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد حسام الباز رئيس مباحث المديرية ضم العقيد أحمد سلامة مفتش مباحث قسم أول وثانى دمياط والرائد أحمد الدمرداش رئس مباحث ثانى دمياط والرائد مهاب حسن رئيس مباحث أول دمياط والنقيب سامح دنوشة معاون ثانى دمياط والنقيب شوقى المحلاوى ومعاونى مباحث قسم ثانى دمياط.

وتبين من فحص المترددين على العقار والمنطقة المحيطة بالواقعة وفحص المترددين على المجنى عليها، أسفرت جهود البحث أن مرتكب تلك الواقعة هو المدعو مجدى م أ 35 عاما عامل ومقيم عزبه اللحم زوج ابنة المجنى عليها أمنية م ج وذلك لكونه يمر بضائقه مالية حيث قد اقترض مبلغ 9 آلاف جنيها من أسرة المجنى عليها واقترض مبلغ مالى من البنك ولم يقوم بتسديد أقساط القرض وعلى أثر ذلك قام بالتوجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد وقام بسرقة مصوغاتها الذهبية.

وبناء عليه صدر قرار ضبط وإحضار من المستشار هشام علام مدير نيابة قسم ثانى دمياط حيث تم تنفيذ عده أكمنة حتى تم ضبط المتهم فى أحدها وبمواحهته بالتحريات اعترف بارتكابه للواقعة تفصيلا كما أرشد عن مبلغ مالى فى مسكنه نظير بيعه لعدد 2 غويشه ذهبيه ثم تم اصطحابه حيث أرشد عن مكان بيعه للمصوغات الذهبية وقدتم استعاده المصوغات الذهبية وقد تعرف الزوج على المصوغات الذهبية خاصة المجنى عليها وعليه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات جمعيها، وجارى العرض على النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم2134 اداري قسم تاني دمياط.