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الخميس، 26 يوليه 2018 08:35 ص
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قتلى فى هجوم انتحارى فى العاصمة الأفغانية يستهدف قافلة

الخميس، 26 يوليه 2018 07:16 ص
قتلى فى هجوم انتحارى فى العاصمة الأفغانية يستهدف قافلة قتلى فى هجوم انتحارى
(رويترز)
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قال مسؤولون إن مهاجما انتحاريا من حركة طالبان هاجم قافلة لوكالة المخابرات الوطنية الأفغانية فى كابول فى وقت مبكر اليوم الخميس مما أدى إلى سقوط عدد غير معلوم من القتلى والمصابين.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانكزاى إن الهجوم الذى أعلنت طالبان المسؤولية عنه وقع فى حوالى الساعة الخامسة صباحا عندما استهدف الانتحارى القافلة فى غرب المدينة.

ولم يتضح على الفور عدد القتلى والمصابين أو ما إذا كانوا مدنيين أم من أفراد الأجهزة الأمنية. وقال المتحدث باسم الشرطة إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة فى حين قال متحدث باسم وزارة الصحة العامة إنه تم نقل ثلاثة من المصابين إلى مستشفيات بالمدينة.

وقال بيان لطالبان إن الهجوم أوقع عشرات القتلى فى صفوف قوات الأمن.

 


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