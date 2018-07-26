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قبل خسوف القمر غدا.. ماذا يعنى الخسوف والكسوف ومتى يحدثان × 8 معلومات

الخميس، 26 يوليه 2018 05:12 م
قبل خسوف القمر غدا.. ماذا يعنى الخسوف والكسوف ومتى يحدثان × 8 معلومات خسوف القمر
كتب محمود راغب
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يترقب الملايين بمصر والوطن العربى، غدا الجمعة، الخسوف الكلى للقمر، ذلك الحدث الفلكى الأعظم، حيث يصنف هذا الخسوف بأنه الأطول فى القرن الـ 21.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه معلومات مبسطة للتعريف بظاهرتى الخسوف والكسوف فى نقاط مبسطة نسردها فيما يلى .

1- ظاهرة الكسوف والخسوف تتعلق بثلاثة أجرام هى الشمس والقمر والأرض.

2- القمر يدور حول الأرض بفلك محدد، والأرض تدور مع قمرها بفلك محدد حول الشمس.

3- أحيانا القمر يمر من أمام الشمس فيحجب ضوءها عنا، وهذا ما يسمى بكسوف الشمس.

4- يحدث الكسوف الشمسى فى وضع الاقتران أو الاجتماع، أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

 5- خسوف القمر يحدث بسبب وقوع الأرض بين الشمس والقمر.

6- تحول الأرض بين القمر والشمس وتحجب أشعة الشمس عن القمر.

7-  القمر جرم معتم يستمد نوره من الشمس، وإذا حالت الأرض بينهما وقع الخسوف ونرى القمر معتما.

8- يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.


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