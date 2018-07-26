قاسم سليمانى: البحر الأحمر لم يعد آمنا مع الوجود الأمريكى

رويترز

قال قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يجب أن يوجه إليه هو الحديث عندما يهدد طهران.

ونقلت وكالة نادى المراسلين الشباب للأنباء عن سليمانى قوله فى مدينة همدان بوسط إيران "كجندي.. من واجبى الرد على تهديدات ترامب... إن كان يريد استخدام لغة التهديد... فعليه أن يتحدث إلى لا إلى الرئيس" مشيرا إلى الرئيس الإيرانى حسن روحانى.

وكانت إيران قد رفضت تحذيرا من ترامب قال فيه إنها تخاطر بعواقب وخيمة "لم يشهد مثيلها من قبل عبر التاريخ سوى قلة" إن هي وجهت تهديدات للولايات المتحدة.

وأضاف سليمانى أن البحر الأحمر لم يعد آمنا مع الوجود الأمريكى، مضيفا "نحن أمة شهادة ونحن بانتظاركم."