فيديو.. عمال برازيليون يطالبون بترشح "دا سيلفا" فى الانتخابات الرئاسية

كتبت فاطمة شوقى

تلقى الرئيس البرازيلى السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أكثر من 15 ألف رسالة دعم منذ اعتقاله لأكثر من 110 أيام فى سجن كوريتيبا، وتجمع العديد من العمال من بلديات ومدن مختلفة فى شمال شرق البرازيل لتأكيد دعمهم لترشح لولا دا سيلفا والمطالبة بالإفراج عنه.

ووفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية فإن العمال الريفيين تجمعوا للتعبير عن دعمهم لـ "لولا دا سيلفا" كجزء من اليوم الوطنى للعمال الريفيين فى البرازيل.

وقال العمال إن اعتقال دا سيلفا نوع من التدبير السياسى ضده لعدم ترشحه فى الانتخابات البرازيلية المقررة فى أكتوبر المقبل.

وخلال الاحتجاجات، شجب قادة العمال الفلاحين، شلل الإصلاح الزراعى وعدم وجود إجابات من حكومة الرئيس ميشيل تامر بحكم الأمر الواقع، وأشاروا إلى عواقب جلب تامر إلى السلطة مما أثر سلبا على العمال الزراعيين فى جميع أنحاء البرازيل.

يذكر أن الرئيس البرازيلى السابق متهم بغسيل أموال وتهم فساد، ومنذ سجنه طالب جزء كبير من الشعب بالإفراج عنه حتى يتمكن من الاستمرار فى ترشحه كرئيس، إذ أنه لا يزال يتقدم فى جميع استطلاعات الرأى بنسبة 41%.