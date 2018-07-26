غدا .. قطع الكهرباء عن قرى منيا القمح بالشرقية لتنظيف مهمات المحطة

الشرقية – إيمان مهنى

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب الشرقية ، عن فصل التيار الكهربى عن محطة محولات منيا القمح القديمة غداً الجمعة ، من الساعة 6 صباحاً وحتي الـ 8 صباحاً ، وذلك لأعمال النظافة الشاملة لجميع أعمال مهمات المحطة من داخل تفاريع جهد 66 ك ف .

وأكدت الشركة ، أن ذلك سيترتب عليه فصل التيار الكهربىعن إدارة كهرباء غرب منيا القمح وانقطاع التيار عن لوحة كهرباء وابور النور والقرى التي يتم تغذيتها منها " كوم حلين - كفر الصعيدي- العقدة " ، لوحة كهرباء السنترال والقرى التي يتم تغذيتها منها "منطقة الشيخ جودة - السنترال- عزيز اباظة- بيع المصنوعات - أبو العلا - الشرطة بمدينة منيا القمح " ، لوحة كهرباء الخرس و القرى التي يتم تغذيتها منها " المحمدية – القبة- ملامس- بندف- التلين- الربعماية- كفر الدير" ، لوحة كهرباء الجديدة القرى التي يتم تغذيتها منها "الجديدة – القراقرة – المعالي – المساعدة - ميت بشار" .