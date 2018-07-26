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الخميس، 26 يوليه 2018 03:13 م
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ضبط 850 مخالفة مرورية و40 دراجة بخارية وسائق يتعاطى المواد المخدرة بقنا

الخميس، 26 يوليه 2018 01:44 م
ضبط 850 مخالفة مرورية و40 دراجة بخارية وسائق يتعاطى المواد المخدرة بقنا حملة مرورية -أرشيفية
قنا- وائل محمد
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تمكن ضباط المرور بقنا، من شن حملات مروريرية خلال حملة مكبرة استهدفت عدد من الميادين العامة والمراكز بالمحافظة لضبط المخالفات المرورية والدرجات البخارية لتفعيل دور القانون وضبط المخالفين.
 
البداية بتلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد حسن لطفى مدير مرور قنا يفيد شن حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 850 مخالفة مرورية شاملة تجاوزت حد السرعة، مخالفات غرامة ونش، سحب تراخيص منتهية، وضبط 20 دراجة بخارية بدون لوحات وسائق لتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة بعد إجراء فحص مخدرات، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

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