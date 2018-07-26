ضبط عاطلين حرقا زميلهما بـ"مية نار" بسبب خلافات على تجارة المخدرات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

ألقى ضباط مباحث مركز المنزلة بالدقهلية القبض على عاطلين لقيامهما بإلقاء "مياه نار" على عاطل فى مشاجرة بناحية مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية بسبب خلافات بينهما على تجارة المخدرات.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "م ع" مصاب بحروق نتيجة إلقاء مادة حارقه على جسده ووجه.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد السادات رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عاطلين، واثنين أشقاء وأثناء المشاجرة تم إلقاء مياه النار على المجنى عليه، وتمكن ضباط مباحث المركز بإشراف العقيد سيد خشبة رئيس فرع مباحث الشمال من ضبط المتهمين.

وبالتحقيق معهم وسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بعدما ظنوا بأن المجنى عليه كان يمر من أمامهم فشكوا بأنه يحمل سلاح، ويفكر فى الاعتداء عليهم لوجود خلافات قديمة بسبب تجارة مخدرات، فنشبت بينهما مشاجرة وقاموا بإلقاء مياه النار فى وجه المجنى عليه، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.