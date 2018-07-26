video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة لمديرية أمن الجيزة

الخميس، 26 يوليه 2018 11:22 ص
ضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة لمديرية أمن الجيزة مخدرات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 35 قضية مخدرات وسلاح نارى، وتنفيذ 230 حكما قضائيا. 

 

وشارك ضباط شرطة المرافق فى الحملة التى استهدفت قطاعى شمال وجنوب المحافظة، والمنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، ومدنية 6 أكتوبر، والشيخ زايد، ومحيط محطات المترو، حيث تم إزالة 580 مخالفة تعدى واشغال طريق، وضبط عدد من الباعة الجائلين، والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

 

وحرر ضباط شرطة التموين 74 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جدل فى ماسبيرو بسبب أنباء عن تحليل "مخدرات" مفاجئ للعاملين

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

ضبط ربة منزل و4 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات بالبحر الأحمر

حملة أمنية

اسلحة نارية

تنفيذ أحكام

إزالة الإشغالات

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة