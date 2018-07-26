ضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة لمديرية أمن الجيزة

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 35 قضية مخدرات وسلاح نارى، وتنفيذ 230 حكما قضائيا.

وشارك ضباط شرطة المرافق فى الحملة التى استهدفت قطاعى شمال وجنوب المحافظة، والمنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، ومدنية 6 أكتوبر، والشيخ زايد، ومحيط محطات المترو، حيث تم إزالة 580 مخالفة تعدى واشغال طريق، وضبط عدد من الباعة الجائلين، والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

وحرر ضباط شرطة التموين 74 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.