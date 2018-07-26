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صور.. المهندس شريف إسماعيل يلتقى وزير خارجية البرازيل على هامش قمة بريكس

الخميس، 26 يوليه 2018 05:43 م
صور.. المهندس شريف إسماعيل يلتقى وزير خارجية البرازيل على هامش قمة بريكس المهندس شريف اسماعيل يلتقى وزير خارجية البرازيل
كتب : أحمد جمعة
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عقد المهندس "شريف اسماعيل" مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على هامش مشاركته في القمة العاشرة لتجمع "بريكس" في "جنوب أفريقيا"، لقاءً ثنائياً مع "ألويزو نوناس فيريرا"، وزير العلاقات الخارجية في "البرازيل"، بحضور السفير "سعيد هندام" مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والسفير "شريف عيسى" سفير "جمهورية مصر العربية" في "جنوب أفريقيا" وأعضاء الوفد المصري المرافق.
 
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وقال أيمن ولاش مدير المكتب الإعلامى لسفارة مصر فى جنوب إفريقيا إن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين الدولتين، وأهمية تعزيز أطر التعاون المُشترك خاصة التعاون الاقتصادي وتعزيز حجم التبادل التُجاري، وكذلك استغلال الفرص التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة بين "مصر" وتجمع دول "الميركسور" الذي يضم كلاً من "البرازيل" و"الأرجنتين" و"أوروجواي" و"باراجواي"، كما تناول اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في "سوريا" و"ليبيا"، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
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وقد أكد الجانبان على أهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين وأهمية التنسيق والتواصل المستمر بين المسئولين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدفع حركة التجارة بين الدولتين.
 
أكد "إسماعيل" خلال اللقاء على أهمية تدعيم العلاقات الثنائية بين "مصر" و"البرازيل"، وأعرب عن تطلع "مصر" في الفترة القادمة إلى تفعيل أطر التعاون واستثمار الإمكانات الاقتصادية للدولتين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما ودعوة رجال الأعمال من البرازيل للاستثمار في "مصر"،ـ خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار المصري الجديد، كما دعا إلى زيارة وفد من "البرازيل" إلى "مصر" في النصف الثاني من نوفمبر 2018، لتفعيل الاتفاقيات التجارية بين الدولتين، خاصة وأن العام القادم سيشهد رئاسة "مصر" للاتحاد الأفريقي، ورئاسة "البرازيل" لتجمع "بريكس".
 
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من جانبه، أعرب "ألويزو نوناس فيريرا"، وزير العلاقات الخارجية في "البرازيل"، عن حرص بلاده على تعزيز وتفعيل أطر التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات، ودفع العلاقات الاقتصادية والسياسية قُدماً بهدف تحقيق المصلحة المشتركة، كما أكد على أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بينهما في المحافل الدولية.
 
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جدير بالذكر أن "البرازيل" تُعتبر الشريك التجارى الأول لـ "مصر" في أمريكا اللاتينية، حيث تُعتبر "البرازيل" مدخلاً للصادرات المصرية إلى المنطقة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2 مليار دولار أمريكي تقريباً، وتتضمن الواردات المصرية من "البرازيل"، اللحوم المجمدة، وبعض الحبوب، والسكر، والأسماك، والتبغ، بينما تتضمن أهم الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلي، الأسمدة الفوسفاتية، والفوسفات، والمنسوجات القطنية، وبعض أنواع الخضر والفواكه، والسجاد.
 
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