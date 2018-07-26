صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق اليونان لـ 81 قتيلا

(أ ف ب)

واصل رجال الإطفاء، عمليات البحث عن أشخاص عالقين فى بيوت أو سيارات متفحمة فى حرائق اليونان بمحيط منتجعى ماتى ورافينا شرق أثينا، اللذين اجتاحتهما حرائق اوقعت 81 قتيلا على الأقل و187 جريحا، وفق آخر حصيلة رسمية.

وقد حصلت الكارثة التى وصفتها وسائل الإعلام اليونانية بأنها "مأساة وطنية"، بعد ظهر الإثنين حيث انتشرت ألسنة لهب الحريق الذى اندلع على جبل قريب من بنديلى وأججته رياح بلغت سرعتها 100 كلم فى الساعة، واجتاحت ماتى التى تبعد 40 كلم عن أثينا، وأحرقت مئات المنازل.

وفر اصحابها مذعورين إلى الشاطئ القريب حيث اضطر عدد كبير منهم الى البقاء اكثر من ساعة فى الماء للنجاة بأنفسهم.

وصدم اليونانيون الثلاثاء لهول الكارثة، خصوصا عند العثور فى المنطقة نفسها على 26 جثة متفحمة بعضها "لأطفال صغار".

وقال فاسيليس اندريوبوليس أحد عناصر الإنقاذ "عثر عليهم متلاصقين مجموعات، فى محاولة أخيرة لحماية أنفسهم".



النيران تدمر الأماكن



تدمير منازل



حريق الأخضر واليابس



رجل إطفاء وسط الدمار



سيارة محترقة



سيدة بجوار منزلها المحترق



عمليات الإطفاء



محاولة إنقاذ



مخيمات اللجوء



منزل محترق