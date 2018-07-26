video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الخميس، 26 يوليه 2018 01:49 م
شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

أعلنت شركة العاصمة الإدارية، مسابقة لكل مهندسى مصر سواء لمكاتب استشارية أو الشباب وحديثى التخرج من أجل تصميم شوارع وميادين العاصمة الجديدة.

وأوضحت الشركة أنه تقرر عدم التقيد بأن يكون المشارك يمتلك مكتبا استشاريا أو شركة، بل من الممكن أن يشارك مجموعة من حديثى التخرج فى المسابقة شرط أن يكون رئيس فريق العمل مهندس معمارى مسجل فى النقابة، فى إطار الحرص على زيادة الإبداع والحث على العمل الجماعى، خاصة أن العاصمة الإدارية مشروع مصر المستقبلى.

تأتى أهمية المسابقة، من كونها تهتم بتصميم وفرش شوارع وميادين الحى الحكومى والحى المالى الذى هو من أهم الأحياء بالعاصمة، مما يعطى طابعا خاصا مميزا للمشاركين بالمساهمة فى تصميم أهم أحياء العاصمة مما يعمل على زيادة المشاركة المجتمعية بالمشروع القومي، على أن يتم التعاقد مع التصاميم الفائزة للتنفيذ على أرض الواقع مما يعكس جدية المسابقة، ويمكن الإجابة على أية استفسارات من خلال صفحة الشركة على الفيس بوك أو البريد الإلكترونى للمسابقة  Info@acud.eg.

 

 

 

14dcf1e0-18ba-4914-a39c-2da445a171aa
 



 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمال نجم: نقل مقر البنك المركزى للعاصمة الإدارية خلال 3 سنوات

" اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق فعاليات معرض "عقارى" .. المطورون العقاريون يكشفون عن خططهم الاستثمارية لعام 2018.. والعاصمة الإدارية تحتل 80% من المشروعات العقارية المعروضة

صور.. الرئيس السيسي يصافح عمال محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة

شركه العاصمه

العاصمه الاداريه

شوارع العاصمه




لا تفوتك
أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة