شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة العاصمة الإدارية، مسابقة لكل مهندسى مصر سواء لمكاتب استشارية أو الشباب وحديثى التخرج من أجل تصميم شوارع وميادين العاصمة الجديدة.

وأوضحت الشركة أنه تقرر عدم التقيد بأن يكون المشارك يمتلك مكتبا استشاريا أو شركة، بل من الممكن أن يشارك مجموعة من حديثى التخرج فى المسابقة شرط أن يكون رئيس فريق العمل مهندس معمارى مسجل فى النقابة، فى إطار الحرص على زيادة الإبداع والحث على العمل الجماعى، خاصة أن العاصمة الإدارية مشروع مصر المستقبلى.

تأتى أهمية المسابقة، من كونها تهتم بتصميم وفرش شوارع وميادين الحى الحكومى والحى المالى الذى هو من أهم الأحياء بالعاصمة، مما يعطى طابعا خاصا مميزا للمشاركين بالمساهمة فى تصميم أهم أحياء العاصمة مما يعمل على زيادة المشاركة المجتمعية بالمشروع القومي، على أن يتم التعاقد مع التصاميم الفائزة للتنفيذ على أرض الواقع مما يعكس جدية المسابقة، ويمكن الإجابة على أية استفسارات من خلال صفحة الشركة على الفيس بوك أو البريد الإلكترونى للمسابقة Info@acud.eg.









