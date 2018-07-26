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سفير اليمن بالقاهرة يبحث إدراج بلاده فى برنامج تعزيز أوضاع اللاجئين

الخميس، 26 يوليه 2018 05:51 م
سفير اليمن بالقاهرة يبحث إدراج بلاده فى برنامج تعزيز أوضاع اللاجئين السفير الدكتور محمد على مارم سفير اليمن بالقاهرة
كتبت - إيمان حنا
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ناقش السفير الدكتور محمد على مارم، سفير اليمن بالقاهرة، سبل إدراج اليمن  فى برنامج تعزيز الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين.

 

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها جامعة الدول العربية ووكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ( أوتشا )، حول الوضع الإنسانى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأزمات الإنسانية في فلسطين وليبيا والعراق، والتى عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة .

 

وأكد السفير مارم على أهمية الدور الذى يجب أن تضطلع به الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية باللاجئين والنازحين اليمنيين الذين أجبرتهم ظروف الحرب التى شنتها ميليشيات الحوثى الانقلابية على مؤسسات الدولة على النزوح أو اللجوء خارج اليمن .

 

وكان السفير بدر الدين علالى، أمين عام مساعد الجامعة العربية للشئون الاجتماعية، قد أكد على أهمية اتخاذ التدابير وتعزيز الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين ، مشيرا إلى أن قضية اللاجئين فى المنطقة العربية والإغاثة الإنسانية اللازمة تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية حاليا، وتتحمل المنطقة العربية العبء الأكبر لهذه الأزمات سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أو المساهمة في تقديم تمويل المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة.

 

من جانبه، أكد رشيد خاليكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية في الشرق الأوسط ووسط آسيا، على أهمية هذا الاجتماع لإطلاع البعثات العربية على أحدث التطورات في بعض البلدان العربية لا سيما تلك التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة وظروف سياسية معقدة ، وقال إن مجموعة الأمم المتحدة للتنمية في الإقليم العربي حريصة على التواصل مع البعثات الدبلوماسية العربية لدى الأمم المتحدة للنسيق الدائم معها حول الأوضاع الإنسانية في دول المنطقة .

 

تحدث في الاجتماع الدكتور إياد نصر مدير مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لتنسيق الشئون الإنسانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والشيخة حصة آل ثانى مبعوث الأمين العام للجامعة العربية لشئون الإغاثة الإنسانية.


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