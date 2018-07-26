سفير القاهرة بالكويت يستقبل الصياد المصرى منقذ منطقة شرق من حريق مأساوى

كتب: مصطفى عنبر

استقبل طارق القونى، سفير مصر بالكويت، اليوم الخميس، بمقر السفارة المصرية، الصياد المصرى "فوزى الجزيلى"، الذى أنقذ مراكب الصيد الكائنة أمام سوق السمك بمنطقة شرق من حادث حريق محقق نشب قبل أيام.

أعرب القونى عن تقديره البالغ لهذا الموقف البطولى الذى عكس شجاعة وإخلاص المواطن المصرى، مشيرا إلى أن ما قام به يعتبر فخرا لكل المصريين المقيمين بدولة الكويت الشقيقة، منوها إلى أنه تلقى اتصالات من مسئولين وشخصيات كويتية للإعراب عن تقديرهم لذلك الموقف.

وأوضح الجزيلى أنه كان داخل سوق السمك عندما نشب حريق فى أحد مراكب الصيد المستقرة فى مرسى مراكب الصيد أمام السوق بمنطقة شرق، مشيراً إلى أنه هرع إلى مكان الحريق وربط المركب المشتعل بمركبه وسحبه إلى داخل الخليج بعيداً عن باقى المراكب المحملة بجالونات من السولار والبنزين وغيرها من المواد القابلة للاشتعال، والتى كانت ستؤدى إلى كارثة حقيقية فى ضوء موقع السوق المزدحم بالمواطنين، فضلاً عن موقع السوق إلى جانب مجمع تجارى ضخم وملاعب أطفال وأماكن ترفيهية.

أضاف "الجزيلى" أنه لم يقم إلا بواجبه، معربا عن سعادته البالغة باهتمام سفير بلاده بالتواصل معه هاتفيا عقب الحادث، واستقباله اليوم فى مكتبه لتهنئته على موقفه الشجاع.

وأشاد السفير القونى بالجالية المصرية بالكويت التى تعد أحد أبرز وأهم عناوين العلاقات بين البلدين، وتزخر بالعديد من النماذج المشرفة مثل المواطن فوزى الجزيلى، داعيا أبناء الجالية المصرية بمختلف فئاتهم العمرية والمهنية إلى الاستمرار فى العمل بجد وإخلاص لرفع اسم بلادهم مصر عاليا فى جميع المجالات.